Nas últimas 24 horas foram diagnosticados mais 1.346 infetados entre 169.600 testes efectuados, pelo que o número de casos de contágio aumentou para 301.815 desde o início da pandemia.

Na quinta-feira tinham sido comunicadas 135 mortes e 1.218 novos infetados relativamente à véspera, mas as autoridades desvalorizam as variações diárias porque podem ser influenciadas pela demora no processo administrativo do registo dos óbitos.

As autoridades britânicas consideram que a taxa de contágio tem decrescido de forma sustentada nas últimas semanas, pelo que hoje foi anunciada a redução do nível de alerta relativo ao covid-19 para o grau 3.

“Houve uma diminuição constante nos casos observados nas quatro nações, e isso continua. Não significa que a pandemia acabou. O vírus ainda está em circulação geral e é provável que apareçam surtos localizados”, justificaram os diretores gerais de saúde de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, num comunicado conjunto.

Controladas as situações de crise nos hospitais e lares de idosos, foram identificados surtos nos últimos dias em várias fábricas de processamento alimentar.