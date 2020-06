Na terça-feira, LVT tinha 81,02% dos 195 novos casos reportados.

De acordo com o boletim hoje divulgado, no último dia foram registados 11 óbitos, para um total de 1.447 desde o início da contagem em Portugal, 10 dos quais na região de Lisboa e um na do Norte, revelou a DGS.

Relativamente aos dados divulgados na terça-feira, LVT regista 335 novos casos, para um total de 11.493, o Norte, com 15 novos casos, representa 4,87% dos novos infetados, para um total de 16.804, o Centro, com 11, representa 3%, para 3.765, e o Algarve 1,09%, com quatro novos casos, para 372.

Não foram verificados novos casos no Alentejo, que se mantém com 260 infetados, e nos Açores existiu mais um infetado (0,27%) do que no dia anterior, apresentando agora um total de 138.

A Madeira, que no boletim de terça-feira apresentava um total de 91 infetados, hoje apresenta 90, porque um caso divulgado na terça-feira foi hoje atribuído à zona Centro.