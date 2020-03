Num comunicado conjunto, a Câmara do Porto, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) e a Unilabs anunciaram hoje a criação de um centro de rastreio da infeção pelo novo coronavírus que visa “aliviar o afluxo de potenciais suspeitos portadores aos hospitais”.

No Queimódromo, junto ao Parque da Cidade, estão instaladas duas tendas nas quais se encontram os materiais necessários à realização destes testes por zaragatoa, tendo sido montado um circuito para os carros que se deslocam àquela unidade e cuja entrada é controlada por elementos da Polícia Municipal.

No local, a Lusa presenciou a entrada de quatro carros. A recolha é feita dentro do veículo, sendo as amostras depois transportadas numa mala refrigerada - semelhante a uma geleira - por um funcionário da Unilabs.

"Câmara Municipal do Porto, ARS-N, Proteção Civil, Polícia Municipal, Unilabs e várias outras empresas privadas que disponibilizaram meios humanos e materiais anunciam, por isso, a abertura do primeiro posto do género em funcionamento em Portugal”, lê-se no comunicado da autarquia, que acrescenta que este serviço está disponível a partir de quarta-feira e “apenas mediante prévia marcação desencadeada pelo próprio Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Os resultados serão depois enviados diretamente ao suspeito e às autoridades de saúde pública.

De acordo com o município, este modelo ‘Drive Thru’ permite aos suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo SNS, deslocar-se até ao ponto de recolha, "sem entrar em contacto com outras pessoas, reduzindo o risco de infeção em cada colheita até para os profissionais envolvidos".