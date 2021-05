De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde, as 2.538 análises realizadas nos laboratórios de referência da região apontam que no concelho da Ribeira Grande foram registados 23 novos casos (20 em Rabo de Peixe e três na Matriz), três em Ponta Delgada (Ajuda da Bretanha, Capelas e São José) e um no Nordeste (Vila do Nordeste).

Todos os casos foram diagnosticados em contexto de transmissão comunitária, sendo que recuperaram da doença 19 pessoas: 15 em São Miguel, três nas Flores e uma em Santa Maria.

Segundo disse hoje à Lusa fonte da Secretaria Regional da Saúde, as medidas de contenção da pandemia de covid-19 na vila de Rabo de Peixe vão ser reforçadas, mas afasta-se a imposição de uma nova cerca sanitária.

A freguesia de Rabo de Peixe, com cerca de 10 mil habitantes, já esteve este ano cerca de dois meses sujeita a uma cerca sanitária e, de acordo com a mesma fonte, agora vai ser alvo de uma “intervenção cirúrgica” que contempla o encerramento de escolas, restaurantes, cafés e tabernas locais.

No boletim diário, a Autoridade de Saúde refere, por outro lado, que dois casos anteriormente diagnosticados na Ilha Terceira, com história de ligação aérea com o exterior da região, cujos testes de despiste ao SARS-CoV-2 deram positivo, “apresentaram documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerados casos ativos nos Açores”.

Estão internados nove doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, um dos quais em cuidados intensivos, havendo 934 pessoas em vigilância ativa.

A região conta atualmente com 206 casos ativos de covid-19, sendo 197 em São Miguel, cinco nas Flores, três na Terceira e um Santa Maria.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 6 de maio, foram administradas nos Açores 87.077 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 59.347 pessoas com 15 ou mais anos, com a primeira dose e 27.730 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 840.929 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.