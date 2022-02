Em resposta enviada à Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais acrescentou que todos aqueles reclusos estão assintomáticos.

Diz ainda que, naquele estabelecimento prisional, as atividades de trabalho, de formação escolar e profissional, bem como as visitas, “estão a decorrer com toda a normalidade, e seguindo as recomendações sanitárias da saúde pública para a sociedade em geral”.

A covid-19 provocou pelo menos 5.737.468 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.258 pessoas e foram contabilizados 2.932.990 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.