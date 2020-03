Em declarações à agência Lusa, a psicóloga cabo-verdiana-brasileira e também docente universitária avançou que os casos começaram a surgir com o clima de tensão que se instalou logo após o anúncio do primeiro caso do novo coronavírus no país, na sexta-feira.

Sem avançar números e casos concretos, Kika Freyre afirmou que o medo da confirmação da covid-19 em Cabo Verde “desorganizou emocionalmente” as pessoas, gerando comportamentos de ansiedade, choros e retorno de medos que já haviam sido ultrapassados.

A especialista também deu conta de “comportamentos obsessivos” de lavar as mãos ou passar álcool gel, de adolescentes irritados com o isolamento imposto, ameaçando não colaborar com as medidas restritivas decretadas pelo Governo.

“Então os pais também tomados pelas incertezas do cenário e a suspensão das consultas, têm estado aflitos a buscar compreender o que se passa e recomendações sobre o que fazer”, explicou.

Kika Freyre revelou que já solicitou uma Linha Verde gratuita à operadora Cabo Verde Telecom para este efeito, estando a aguardar as burocracias para a instalação na sua clínica, o que acredita poderá acontecer até quarta-feira.