Fonte do gabinete de comunicação do HESE indicou à agência Lusa que estes profissionais “fizeram hoje o teste ao novo coronavírus SARS-CoV-2″ e que “os resultados são todos negativos”.

Segundo a mesma fonte, este grupo de profissionais de Saúde vai repetir o teste no dia 12 deste mês.

Os 16 profissionais de Saúde são “cinco médicos, quatro enfermeiros, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica, três assistentes operacionais e três assistentes técnicos”.

Esta situação é decorrente da entrada de um doente com paragem cardíaca no Serviço de Urgência do HESE, na madrugada de segunda para terça-feira, que foi assistido por estes profissionais.

O doente realizou o teste ao SARS-CoV-2, após a assistência de emergência, “e infelizmente o teste veio a revelar-se positivo”, revelou então o conselho de administração hospitalar.

Na altura, o hospital sublinhou que as instalações por onde o doente infetado passou “foram devidamente desinfetadas para garantir as condições de segurança aos doentes e profissionais”

O conselho de administração esclareceu então que “todos os serviços do HESE estão a funcionar com normalidade” e que os utentes devem dirigir-se à unidade “com toda a confiança, respeitando e cumprindo as orientações da Direção-Geral da Saúde”.