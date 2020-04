Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) anunciou o caso, sobre o qual o Governo português informou as autoridades timorenses, em conferência de imprensa em Díli.

“O nosso país amigo, Portugal, informou-nos uma professora no grupo de portugueses que saiu de Timor-Leste em 04 de abril para Portugal (…) fez teste com resultado positivo” no dia 06 de abril, afirmou.

“A professora está a ser apoiada pelas autoridades de saúde de Portugal, e partilhou a informação por canais diplomáticos, para identificar contactos que teve em Timor-Leste”, acrescentou.

Equipas de saúde timorenses realizaram já testes a quatro professores, colegas da docente infetada e a um motorista, segundo fontes do Ministério da Saúde.

“A equipa de vigilância epidemiológica está a fazer acompanhamento e monitorizar esses contactos e tomou medidas, incluindo laboratoriais, necessárias”, considerou.