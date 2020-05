Rodrigo Maia, presidente da câmara baixa do Congresso brasileiro, declarou na mesma reunião que a aprovação do projeto de ajuda aos estados acontece "num momento muito importante” no combate à crise.

"A união de todos no enfrentamento à crise vai criar com certeza as condições para que num segundo momento possamos tratar do pós-pandemia da recuperação económica, da recuperação dos empregos", acrescentou Maia.

Já Davi Alcolumbre, presidente da câmara alta do Congresso brasileiro, defendeu união dos poderes no combate à pandemia.

"Chegou a hora de darmos as mãos, de levantarmos a bandeira branca, estamos vivendo um momento excecional, um momento de guerra e numa guerra todos perdem", disse.

Os governadores Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, Renato Casagrande, do Espírito Santo e João Doria, de São Paulo, tomaram a palavra representando os seus pares na reunião.

Os três governadores comentaram alguns pontos do projeto de apoio aos estados e municípios e também defenderam a união para enfrentar os efeitos negativos para a saúde dos brasileiros e para a economia do país provocados pela pandemia.

Na quarta-feira, o Brasil anunciou ter 291.579 casos e 18.859 óbitos provocados pela covid-19, doença diagnosticada no país pela primeira vez em 26 de fevereiro.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.