O fortalecimento do ECDC – um organismo da UE que tem sede em Estocolmo – terá de implicar um maior investimento em estruturas e recursos, mas também terá de envolver a criação de normas, relativas à proteção de dados pessoais, que irão possibilitar uma otimização da coordenação e do intercâmbio de informações entre os Estados-membros do bloco comunitário.

O alemão Jens Spahn prestou declarações à comunicação social em conjunto com os ministros da Saúde de Portugal e da Eslovénia, Marta Temido e Tomasz Gantar, respetivamente, países que compõem o atual trio de presidências da UE.

O trio é formado pela Alemanha, que preside ao Conselho desde 01 de julho, Portugal, que liderará o bloco europeu no primeiro semestre de 2021, e Eslovénia, no semestre seguinte.

Em junho passado, o Governo português, por ocasião do endosso político do programa do trio para os próximos 18 meses, apontou que os três países darão particular atenção à dimensão social da crise da covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 584 mil mortos e infetou mais de 13,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.