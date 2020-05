"Desde o dia 01 março, foram realizados mais de 770 mil testes diagnóstico de COVID-19", número apurado depois de "uma atualização do número de amostras processadas por todos os laboratórios", disse António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa diária para atualização de informação sobre a pandemia em Portugal.

Segundo o governante, Portugal conseguiu "mesmo passar a barreira dos 20 mil testes diários" no passado dia 15 e "já foram feitos em maio mais testes que no mês de abril".

Em relação a testes positivos, "a situação não é igual em todo o país", frisou, referindo que na passada segunda-feira, do total de testes feitos nas regiões do país, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 7% de testes positivos, a do Norte 4%, a do Algarve 2% e as regiões da Madeira, dos Açores e do Alentejo registaram 0%.

"No total nacional, desde o dia 11 de maio, a percentagem de resultados positivos foi sempre inferior a 5%", sublinhou António Lacerda Sales.

Portugal contabiliza 1.356 mortos associados à COVID-19 em 31.292 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado na terça-feira.