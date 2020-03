O Município de Pombal adquiriu 50 telemóveis para uso dos profissionais do Centro de Saúde do concelho para reforçar a capacidade de comunicação das autoridades de saúde com os cidadãos e com as diversas entidades.

Face à situação de emergência vivida com a pandemia de Covid-19, o Município de Pombal, no distrito de Leiria, entende que a comunicação rápida e eficaz é essencial para o esclarecimento de dúvidas, contenção de perímetros infecciosos e articulação interinstitucional, pelo que ofereceu 50 telemóveis aos profissionais de saúde, refere uma nota de imprensa. A Câmara de Pombal deixa ainda algumas recomendações aos cidadãos que tenham de ir trabalhar para terem cuidados ao regressarem a casa. Numa nota de imprensa, a autarquia liderada por Diogo Mateus aconselha os cidadãos a quando entrarem em casa não tocarem em nada e a tirar os sapatos. "Se saiu para passear o seu animal de estimação desinfete-lhe as patas. Dispa-se e coloque a sua roupa num saco para posteriormente ser lavada, deixe os seus pertences numa caixa à entrada de casa e tome banho, ou, se não puder, lave bem todas as zonas expostas", recomenda ainda a autarquia. Deverá ainda lavar os óculos com água e sabão ou álcool/gel e desinfetar o seu telemóvel ou álcool/gel. As embalagens das compras deverão ser limpas com lixívia diluída, usando luvas, que a seguir deverá colocar no lixo. O Município recorda que o Mercado Municipal, como posto de abastecimento público essencial de bens alimentares, mantém o seu funcionamento, encerrando às 14:00, e apela aos postos de abastecimento públicos de todo o concelho que mantenham o seu funcionamento e o apoio à população. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quinta-feira o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para quatro, com anúncio da morte de uma octogenária em Ovar, feito pelo presidente da Câmara local, horas depois de a DGS ter confirmado a existência de três vítimas mortais até às 24:00 de quarta-feira em Portugal. Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram. O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril. Acompanhe ao minuto os efeitos do COVID-19 no país e no mundo Os vírus e os coronavírus: quais as diferenças?