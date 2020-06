A reunião tem como objetivo “o aprofundamento daquilo que são as medidas de supressão da doença nas freguesias nas áreas que têm maior incidência de doença”, adiantou Marta Temido na conferência de imprensa da DGS sobre o novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

“Estando agora a situação que nos inspira maior preocupação circunscrita a cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, dentro deles distribuída de forma não perfeitamente simétrica, com uma clara identificação das freguesias onde há maior incidência, decidimos tomar desde logo uma iniciativa que se prende com a realização de uma reunião na próxima segunda-feira de amanhã”, disse Marta Temido.

Segundo a ministra, a reunião contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e que envolverá o presidente da Área Metropolitana de Lisboa e os presidentes das autarquias da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.

O Ministério da Saúde está envolvido, juntamente com outras áreas governamentais e com outros setores no lançamento de um programa que se destina “a estimular e a financiar iniciativas participativas no sentido da melhoria das condições em bairros onde existem constrangimentos”, acrescentou a governante.