“O sistema de certificação pretende dar sequência ao trabalho desenvolvido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Associação de Promoção da Madeira, no contexto da iniciativa Covid Safe Tourism Destination”, lê-se na nota de imprensa distribuída pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

O executivo da região, de coligação PSD/CDS, salienta que a certificação é atribuída pela Sociedade Geral de Superintendência (SGS), líder mundial em inspeções, com certificação em mais de 140 países.

As outras instalações com esta certificação na região são o Centro Desportivo da Madeira, no mesmo concelho.

“Esta reabertura ao público, após a atribuição da certificação, é mais uma prova da qualidade e garantia de segurança que pretendemos oferecer aos nossos utentes”, salientou a presidente da Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira S.A., Nivalda Gonçalves.

Citada na nota, a responsável salientou o trabalho com “rigor e cumprimento das normas constantes no Plano de Contingência” definido no âmbito da pandemia.

O espaço possui um tanque de aprendizagem que permite desenvolver sessões de fisioterapia e reabilitação, visto que dispõe de rampa de acesso para entrada da piscina, além da piscina de 25 metros, balneários e estacionamento.

Segundo a mais recente atualização da Direção Regional de Saúde, a Madeira registou na terça-feira 17 novos casos de covid-19, todos de transmissão local, e 17 recuperações, pelo que o total de infeções ativas no arquipélago é de 240.

A região contabiliza até ao momento 9.280 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, já com 8.969 recuperados, e 71 óbitos associados à doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.406.803 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.011 pessoas dos 842.767 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.