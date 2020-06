Em discursos transmitidos pela televisão, o primeiro-ministro, Imran Khan, avisou os 220 milhões de habitantes que o país é demasiado pobre para entrar num confinamento total, o que devastaria a economia, já dependente de milhares de milhões de dólares de empréstimos de instituições financeiras internacionais.

Os profissionais de saúde do Paquistão apelaram a mais controlos e mais vigilância das diretivas de distanciamento social e condenaram a decisão do Governo de Khan de manter abertas as mesquitas, que têm sido um dos principais focos de novas infeções.

Para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, o Governo de Islamabad ordenou o encerramento de mercados ao fim de semana e intensificou a vigilância em zonas onde se registaram surtos, com a imposição de quarentenas em bairros inteiros.

O Paquistão, de 220 milhões de habitantes, tem apenas 3.000 camas em unidades de cuidados intensivos.

As agências internacionais referem que o aumento de novos contágios no Paquistão ocorre depois de Imran Khan ter decidido aliviar as medidas de confinamento, apesar das recomendações dos peritos que defendiam a manutenção das restrições para conter a propagação do vírus.