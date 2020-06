“Fruto da pandemia da covid-19, aos mais variados níveis e a nível global, tivemos o que se pode chamar uma renovação da consciência quanto à importância do Estado e à importância de serviços públicos”, sublinhou Vasco Cordeiro, falando na inauguração da primeira fase do Centro Intergeracional da Feteira, no concelho da Horta, na ilha do Faial, um investimento de cerca de 400 mil euros.

Na sua intervenção, citada numa nota enviada pelo seu gabinete, o chefe do executivo regional referiu que em cenários como o ocorrido na pandemia há uma “solicitação da intervenção dos poderes públicos e foi isso que aconteceu também nesta situação” pandémica.

“Não podemos ignorar que, em muitas circunstâncias, os serviços públicos, nesta área em particular do apoio social, são fomentadores e garantes de igualdade. São os serviços públicos e aquilo que eles significam que, muitas vezes, garantem o combate às desigualdades sociais, na medida em que potenciam o acesso aos serviços prestam”, salientou.

Ainda assim, segundo o socialista, as parcerias com entidades privadas “devem ser fomentadas no futuro, no sentido de garantir que, até entrando em áreas onde estas parcerias não existem neste momento, quer do ponto de vista dos seus protagonistas, quer do ponto de vista de serviços”, se pode estender os apoios dados aos cidadãos.