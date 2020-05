"Estamos a trabalhar com Angola, com Cabo Verde e com Moçambique para ver se iniciamos estudos em simultâneo em todos os países para podermos comparar os dados e os resultados", disse Filomeno Fortes, em entrevista à agência Lusa. "Temos as equipas criadas e os protocolos estabelecidos e estamos a ver se nas próximas semanas podemos começar a receber algumas amostras [em Lisboa] para apoiarmos alguns países no sequenciamento" do vírus, acrescentou.

O especialista em saúde pública sublinhou a importância de perceber se o vírus que está a circular em África e, nomeadamente nos países lusófonos, é o mesmo que está a circular em outros continentes, qual a intensidade da sua carga viral e a resposta aos tratamentos.

"Na possibilidade de se introduzir uma vacina daqui a um ano, vai ser importante saber que tipo de vírus circula ou terá circulado nestes países porque terá de ser específica para esse tipo de vírus", disse.

Por outro lado, Filomeno Fortes encorajou os países a fazerem também estudos de imunidade para perceberem qual a percentagem de população infetada e que possa estar imune.