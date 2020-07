Não apenas o volume total do fundo de recuperação divide os líderes, como também a sua redistribuição entre o meio milhão de biliões de euros em ajuda e os 250 mil milhões de euros restantes em empréstimos, a serem devolvidos pelo governo destinatário.

Os partidários do rigor fiscal, os chamados "frugais" (Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca), querem diminuir a quantia do fundo e reequilibrar sua redistribuição, priorizando os créditos.

- Mais de 300 mil milhões para as reformas -

A "facilidade para a recuperação e a resiliência" é o programa no coração do fundo de recuperação que procura "um apoio financeiro em larga escala" para os estados-membros.

Para ter acesso a esse instrumento, cada país deve apresentar um plano nacional de reformas e investimentos, que tenha em consideração as recomendações anuais da Comissão e as suas novas prioridades com base na transição ecológica e digital.

Os detalhes sobre a aprovação desses planos e o desbloqueio das ajudas são alvo de discussão. Charles Michel propõe que, sob proposta da Comissão, os 27 deem o aval por maioria. A Holanda pede que seja por unanimidade.

O montante disponível sob a forma de ajudas será de 310 mil milhões de euros, que se somariam aos 250 mil milhões de euros em empréstimos.

Os 190 mil milhões de euros restantes para atingir o meio milhão de biliões de euros de subvenções do fundo seriam distribuídos entre diferentes programas: pesquisa, saúde, desenvolvimento rural e o fundo de transição justa, etc. Segundo fontes europeias, os eventuais cortes, ou reequilíbrios, para agradar aos frugalistas, poderiam acontecer nesta última dotação.

- Vencimento para 30 anos -

Para responsabilizar os atuais líderes, o chefe do Conselho Europeu propõe iniciar o reembolso a partir de 2026, o penúltimo ano do MFP em discussão, dois anos antes do proposto pela Comissão. Os reembolsos terminariam em 2058.

Independentemente da opção mantida, o período antes do início do reembolso deve permitir a negociação da adoção de novos recursos próprios para a UE, como um imposto digital, ou outro, para as importações com base em suas emissões de CO2.