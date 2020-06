Numa nota enviada às redações, o bastonário da OM lembra que, “por infeliz coincidência”, este profissional faleceu no dia em que se assinalou o Dia do Médico.

“Por uma infeliz coincidência, este médico perdeu a vida no dia em que celebramos o Dia do Médico. Que honremos todo o seu esforço e dedicação aos doentes continuando todos nós, como profissionais e como sociedade, a enfrentar esta pandemia com responsabilidade, seriedade e com todos os meios necessários ao nosso alcance”, diz Miguel Guimarães.

A morte deste médico por covid-19 foi confirmada à Lusa pelo secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que informou que o óbito aconteceu nos cuidados intensivos do Hospital de São José, onde o médico de 68 anos estava internado há 40 dias.

Este é o primeiro caso conhecido da morte de um médico por covid-19 desde o início do surto em Portugal.

A notícia da morte do médico, que tinha sido inicialmente avançada pelo jornal Público, dava conta que o clínico, que terá sido infetado por um colega, era especializado em medicina geral e familiar e colaborava com a equipa de gastroenterologia do Hospital Curry Cabral.