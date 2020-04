“A disponibilização e análise independente dos dados relativos à infeção covid-19 é fundamental para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados”, sublinham as duas entidades, num comunicado conjunto hoje divulgado.

Na nota, a OM e o CEMP sublinham que esta disponibilização dos dados pelas entidades competentes é importante para a produção de conhecimento de forma a responder a questões de interesse clínico, como, por exemplo, a identificação de fatores de prognóstico da infeção ou o esclarecimento de controvérsias relativas ao "potencial papel de certas medicações que ainda não foram devidamente testadas”.

Consideram ainda que a análise destes dados pode ajudar os decisores a tomar as medidas mais adequadas para minorar o risco de sobrecarga dos serviços de saúde, dando como exemplo um estudo assinado pelo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto não qual eram “avaliadas as implicações sanitárias e económicas subjacentes ao aumento de execução de testes para a infeção covid-19”.

Dizem também que a disponibilização de todos os dados relativos à covid-19 pode ainda servir para ajudar os profissionais que estão no terreno, “nomeadamente em aspetos que vão desde a recolha à análise de informação relativa aos doentes”, ajudando a minorar as dificuldades na gestão destes doentes.