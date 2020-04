A Ordem dos Médicos emitiu uma nota na semana passada frisando que os doentes 'não covid' não podem ser deixados "para trás" sendo que a própria Convenção Nacional de Saúde, que representa mais de 150 instituições portuguesas, entre as quais as ordens profissionais, fez uma chamada de atenção no mesmo sentido.

Na quinta-feira, o secretário de Estado da Saúde garantiu que a saída de serviços do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, por causa da pandemia da covid-19, só acontecerá “de acordo com a evolução do surto e se vier a ser necessário”.

“Se, obviamente, não vier a ser necessário, manteremos, como é óbvio, os serviços nos respetivos locais onde estão atualmente”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária para acompanhamento da pandemia.

Na semana passada,​ o corpo clínico do Centro Hepato-bilio-pancreático e de Transplante do Hospital Curry Cabral demonstrou em carta aberta o apoio ao diretor do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação, Américo Martins, demissionário, em protesto pela não aplicação da proposta dos médicos sobre a criação das áreas isoladas.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, a pandemia já causou 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e há 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).