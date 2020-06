A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou que “em todo o mundo, a covid-19 está a ser usada para limitar o direito das pessoas a expressarem-se e participarem na tomada de decisões que afetam as suas vidas”.

Michelle Bachelet fez esta observação durante a abertura da 44ª. sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça.

“Na Federação Russa, na China, no Kosovo, na Nicarágua e em muitos outros países, observo relatos de ameaças e intimidações contra jornalistas, ‘bloggers’, ativistas civis, especialmente no nível local, com o objetivo aparente de desencorajar críticas às respostas das autoridades à covid-19″, afirmou a alta comissária da ONU.

Michelle Bachelet também mencionou as severas restrições às liberdades de expressão, associação e reunião pacífica no Egito e a aplicação arbitrária e excessiva de medidas no contexto da pandemia de covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus – em El Salvador.

“A censura e a criminalização do discurso provavelmente removerão as informações cruciais necessárias para lidar com a pandemia”, insistiu a alta comissária, pedindo uma luta contra a desinformação.