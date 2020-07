Neste encontro participaram igualmente o ministro da Saúde e da População da República Centro-Africana, Pierre Somse, o diretor regional para a África do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Patrick Youssef, e Adhieu Achuil Dhieu Kueth, um refugiado do Sul do Sudão do campo de Dadaab, no Quénia.

“Com a pandemia, vimos algumas operações humanitárias atrasadas devido a bloqueios, recolher obrigatório e restrições de circulação, tanto para o pessoal, como para a carga, vital para a resposta à covid-19″, disse Matshidiso Moeti.

Em cenários muito populosos, como os campos de refugiados, o risco de transmissão da covid-19 é maior devido ao difícil acesso a água limpa, levando a uma higiene inadequada, é à dificuldade em manter o distanciamento físico.

O sistema das Nações Unidas ativou “clusters” de saúde em oito países onde a situação humanitária requer o apoio da comunidade internacional: Burkina Faso, República Centro Africana, Chade, República Democrática do Congo, Etiópia, Mali, Níger e Sul do Sudão.

Embora a informação sobre a transmissão da covid-19 em espaços humanitários continue limitada, cerca de 1.800 casos da doença foram identificados em deslocados, refugiados, migrantes ou em áreas afetadas por crises humanitárias em sete destes países.

Mas este número deve estar subestimado, uma vez que é limitada a capacidade de deteção e teste nestes cenários.

“A OMS insta a comunidade humanitária e os Estados membros a aumentar o apoio aos milhões de pessoas que necessitam urgentemente de assistência na região. Se não reforçarmos os serviços de saúde, incluindo testes, rastreio, isolamento e cuidados a pessoas que já vivem em cenários precários e campos de deslocados, a covid-19 poderá desencadear uma tragédia indescritível”, disse Matshidiso Moeti.

As Nações Unidas estão a implementar o Plano Global de Resposta Humanitária à covid-19 para combater a pandemia em países que enfrentam situações humanitárias.

O plano identifica formas de abordar as necessidades imediatas de saúde e não sanitárias relacionadas com a covid-19 para as populações mais vulneráveis, através da saúde, água, saneamento, higiene, alimentação e agricultura, logística, educação e proteção.

Dos 63 países abrangidos pelo plano, 20 estão em África.

África contabiliza 14.044 vítimas mortais devido à covid-19, em mais de 644 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados subiu para 644.205, mais 18.503 que na quarta-feira, sendo hoje o número de recuperados de 334.547, mais 17.812.