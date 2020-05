De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 685 novos casos positivos, um número que mantém a tendência de redução dos últimos dias, elevando para 220.325 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 857 doentes, num total de 120.466 de pessoas que precisaram de ser internadas.

Segundo as estimativas da Comissão Europeia, Espanha terá a segunda maior queda do PIB no corrente ano entre os Estados-membros da União Europeia, sendo apenas ultrapassada pela Grécia (menos 9,7%), enquanto a média dos 27 será de menos 7,4% e dos países da zona euro de menos 7,7%.

A atividade no setor industrial espanhol irá recuperar mais rapidamente do que no setor dos serviços, onde se prevê que as restrições se mantenham por mais tempo, afetando em particular o comércio de retalho e as atividades relacionadas com o turismo, como os transportes, a hotelaria e a restauração.

A Comissão Europeia avisa que "as perturbações nas cadeias de valor acrescentado globais e a fraca procura podem impedir uma normalização da atividade industrial antes do final do ano".