De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados passou de 267.519 para 275.327, mais 7.808.

Já o número de recuperados é de 125.316, mais 2.655.

A África Austral é a que regista um maior número de casos, (87.897) – e 1.777 mortos -, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente (83.890) e onde há 1.737 vítimas mortais.

O Norte de África continua a liderar no total de mortes, passando hoje as três mil (3.115), contabilizando 74.567 infeções.

A África Ocidental regista 1.049 mortos em 57.324 infetados, a África Oriental tem 883 vítimas mortais e 29.336 casos, enquanto na África Central há 571 mortos em 26.203 infeções.

O Egito é o país com mais mortos (1.938) e passou hoje as 50 mil infeções (50.437), seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 811 vítimas mortais e 11.385 infetados.