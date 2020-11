Notando tratar-se de uma "instituição de grande dimensão, que tem dois edifícios", Fernanda Asseiceira (PS) explicou que na prática “é como se houvesse dois surtos”. Porém, como os imóveis integram a mesma instituição, considera-se que existe um.

Sublinhando que o concelho se encontra entre os classificados como de risco extremamente elevado, devido ao número de infetados no lar de Minde, Fernanda Asseiceira disse esperar que a testagem generalizada da próxima quarta-feira a todos os utentes e funcionários do lar venha a permitir "contabilizar todos como recuperados" ou "pelo menos já um elevado número de recuperados".

A autarca lamentou o número de mortes registadas até ao momento, manifestando a sua solidariedade para com as famílias, a instituição e os funcionários, e apelando a todos os munícipes para que cumpram estritamente as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

O surto foi identificado no dia 07 de novembro depois de uma idosa ter sido submetida ao teste ao SARS-CoV-2 quando foi internada no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Nos testes realizados em 20 de novembro, registou-se um total de 158 infetados (111 utentes e 47 trabalhadores), havendo na altura dois mortos.

Desde o dia 20 de novembro e até hoje ocorreram mais nove óbitos, o último das quais no fim de semana.

Segundo os dados divulgados no domingo pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, o concelho de Alcanena tem 297 casos ativos de covid-19 e 173 recuperados.

Portugal contabiliza pelo menos 4.427 mortos associados à covid-19 em 294.799 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados, nos territórios mais afetados, a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.