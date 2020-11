A mesma fonte indicou à agência Lusa que a ADC do Alentejo Central situa-se atualmente numa quinta perto da cidade e vai passar para o edifício onde funcionou o internamento do Serviço de Psiquiatria do Hospital do Espírito Santo de Évora.

Segundo a fonte da ARS do Alentejo, estão a ser realizados trabalhos de reabilitação no rés-do-chão e na envolvente do edifício, situado no bairro dos Canaviais, prevendo a entrada em funcionamento da nova ADC até ao final deste mês.

As áreas dedicadas à covid-19 destinam-se ao atendimento de utentes com suspeitas de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença da covid-19, encaminhados pela Linha Saúde 24 ou triados nos centros de saúde da região.

O antigo hospital psiquiátrico dos Canaviais foi desativado há mais de 10 anos.

O concelho de Évora regista 192 casos ativos de covid-19, 204 recuperados e uma vítima mortal, totalizando 397 infetados desde o início da pandemia, de acordo com o mais recente relatório da situação epidemiológica no concelho de Évora, divulgado na segunda-feira pela câmara municipal.

Portugal contabiliza pelo menos 3.021 mortos associados à covid-19 em 187.237 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).