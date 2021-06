A vítima, um moçambicano de 66 anos, que morreu no sábado e que teve hoje o óbito contabilizado, indica o ministério num boletim de atualização de dados sobre a covid-19.

O total acumulado de mortes em Moçambique sobe para 837 e o de casos para 70.965, 98% dos quais recuperados e 12 internados.

Moçambique tem ainda um total de 483 casos ativos da doença.

Desde março de 2020, quando foi anunciado o primeiro caso, Moçambique testou cumulativamente 557.044 casos suspeitos, dos quais 999 nas últimas 24 horas.

Benigna Matsinhe, diretora nacional adjunta de Saúde Pública, alertou no final de maio para a redução do número de testes e apelou à população para que faça o despiste da covid-19 se tiver sintomas. No pico da epidemia em Moçambique, em fevereiro, chegaram a ser feitos mais de 2.000 testes em 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.693.717 mortos no mundo, resultantes de mais de 171,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.