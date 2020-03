“Estamos a seguir todas as indicações DGS para apetrechar as escolas com a melhor informação. Continuamos a trabalhar para que orientações da DGS cheguem à escola”, disse Tiago Brandão Rodrigues em declarações aos jornalistas no Porto, antes da Sessão de Abertura da 3.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais - INCoDe.2030

O ministro referiu que “a DGS tem lançado indicações muito claras em relação ao que a população tem de fazer” e “as escolas não são exceção”.

“Continuaremos a trabalhar com a DGS para chegar com a melhor informação técnica e científica e informar com clareza as nossas escolas relativamente ao que fazer, como fazer e quando fazer sobre Covid-19”, afirmou o governante.

Tiago Brandão Rodrigues foi questionado sobre a autonomia das escolas perante o novo coronavírus, que provoca a doença designada de Covid-19, devido ao caso de uma escola em Vieira do Minho que, na segunda-feira, mandou para casa durante uma semana dois alunos, irmãos, depois de um deles ter estado em Milão.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara, António Cardoso, disse que a escola “fez o que tinha a fazer” e elogiou o facto de não ter sido criado “um alarmismo desnecessário” junto de todos os pais.

“Não há qualquer sintoma [do novo coronavírus] nem há nada. As crianças foram aconselhadas a irem para casa uma semana, os pais aceitaram e, felizmente, tudo está a correr normalmente”, acrescentou o autarca.