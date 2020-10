Num discurso no Congresso dos Deputados, Salvador Illa reconheceu que esteve na festa "como muitos outros", embora tenha permanecido "o tempo estritamente necessário" para apoiar as forças armadas, que receberam um prémio pelo seu trabalho durante a crise de saúde.

"Após a entrega do prémio (...), fui embora, não fiquei para jantar. Muitos cidadãos não entenderam. E quero dizer-lhes que têm razão", disse Illa, rosto conhecido do combate à COVID-19 na Espanha.

"Mesmo nos eventos em que todos os requisitos (sanitários) são cumpridos, até mesmo nesses casos, é melhor evitá-los", destacou o ministro, afirmando que "a melhor distância (de segurança) é não ir".

Na festa organizada pelo jornal online El Español para celebrar o seu quinto aniversário no Casino de Madrid, outros ministros e líderes de partidos políticos também compareceram.

Segundo o El Español, "todas as medidas de saúde e segurança" foram respeitadas durante a festa que reuniu 80 pessoas, em um espaço com capacidade para 240, e a comemoração acabou às 23h00 locais, uma hora antes do toque de recolher em vigor na capital espanhola.

