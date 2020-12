"Nós temos as cadeias identificadas, só tem razão uma cerca se houvesse um descontrolo de transmissão comunitária", defendeu à margem de uma visita a uma exploração agrícola no concelho de Santana.

Miguel Albuquerque descartou a hipótese de uma eventual cerca sanitária porque, no seu entender, a região tem ainda "as cadeias bem identificadas", mas apelou aos residentes e empresários dos bares e restaurantes para que cumpram as regras sanitárias e as orientações emanadas pelas autoridades de saúde e de fiscalização.

"É decisivo e importante que os cidadãos e empresários de Machico tenham muito cuidado", alertou.

Segundo o município, Machico tinha, em 08 de dezembro, 51 casos ativos de covid-19.

A Madeira tem 934 casos notificados de covid-19, dos quais 673 são recuperados, 259 ativos [50 importados e 209 de transmissão local] e dois óbitos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.192 pessoas dos 332.073 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.