No último balanço diário, o Ministério da Saúde registou um total de 185.545 casos e 21.825 mortes, agora que termina a terceira semana do plano “novo normal”, com o qual o Governo procura promover a recuperação económica desde 01 de junho.

Os dados deste domingo estão próximos dos recordes diários: 5.662 novos casos na quinta-feira e 1.092 mortos em 03 de junho.

As autoridades identificaram também 56.590 casos suspeitos.

Com esses números, o México sobe para o 14.º lugar no mundo com mais casos de covid-19, ao ultrapassar o Paquistão, consolidando-se ainda como o 7.º com mais mortes registadas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, instituição norte-americana que realiza uma contagem a nível mundial de contágio e de óbitos.