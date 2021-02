A procura por máscaras FFP2 aumentou 98%. A procura por máscaras do tipo "bico de pato" cresceu 90% enquanto que a pesquisa por máscaras cirúrgicas cresceu 63%. As conclusões são do OLX que acaba de divulgar um estudo, baseado em dados disponíveis na plataforma, no qual analisa a evolução da procura e oferta por máscaras de proteção individual. O estudo examinou a última quinzena do mês de janeiro deste ano e comparam-na aos primeiros 15 dias do mesmo mês.

Também nos últimos 15 dias de janeiro, a procura por máscaras em geral cresceu 51% face à primeira quinzena de janeiro. Já no que concerne às respostas a estes anúncios, as regiões que mais se destacaram foram novamente Braga (+90%), Lisboa (+72%) e Porto (+71%).

Apesar da subida significativa da procura, a oferta por este tipo de artigo não correspondeu na mesma medida. No caso das máscaras em geral, Braga registou um aumento de +8%, o Porto de +4% e Lisboa verificou uma quebra de -1%.

No caso específico das FFP2, Braga teve um aumento de +58%, Porto de +42% e Lisboa +29% entre a 1ª e a 2ª quinzena de janeiro.

"A propósito das medidas assumidas recentemente por alguns países, tais como França, Alemanha ou Áustria, que proibiram a utilizaração de máscaras comunitárias na rua, incentivando à utilização de máscaras FFP2 ou cirúrgicas, tivemos curiosidade em perceber se estas decisões internacionais tinham tido eco em Portugal", explica Alexandra Santos, Marketing Lead do OLX Portugal.

"E, como se pode constatar, a reação das pessoas, talvez antecipando que os nossos decisores seguissem o mesmo caminho, foi imediata e bastante significativa", conclui.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Vídeo - Os níveis de proteção da máscara