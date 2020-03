Se tem uma doença reumática como uma artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, ou outra doença reumática que se associe a alterações da imunidade ou que tome medicamentos imunosupressores (metotrexato, leflunomida, azatioprina, corticóides, terapêuticas biológicas, etc.):

- Não deve de forma alguma alterar a sua medicação sem indicação expressa do seu médico reumatologista.

- Deve conhecer os sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus.

- Deve lavar regularmente as mãos com sabão/sabonete ou produtos de lavagem das mãos contendo álcool.

- Evitar contactos próximos com pessoas com sintomas de gripe, apertos de mão e abraços.

- Ser cuidadoso e avaliar a necessidade de estar em lugares públicos com número elevado de pessoas (ex. estádios, concertos, etc.).

- Se tiver visitas avisar da sua maior suscetibilidade para ter doenças infeciosas e caso eles apresentem sintomas pedir para não o visitarem.

- Limitar o contacto com pessoas que estiveram nos últimos 14 dias em áreas de elevada exposição ao vírus (Itália, China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão, de acordo com a DGS).

- Ter um estilo de vida o mais saudável possível, com hidratação adequada, alimentação variada, exercício, descanso e gestão de stress.

- Cumprir as indicações da Direção Geral de Saúde, do seu médico de família e do seu reumatologista.

Em caso de sintomas compatíveis com a infeção a coronavírus deverá contactar telefonicamente a linha SNS24 (808 24 24 24).

Risco de contrair a doença por Coronavírus

O risco de contrair a doença é baixo, mas em caso de ter estado em contato próximo com um doente confirmado com coronavírus deve procurar manter-se em isolamento em casa e contactar a linha SNS24 (808 24 24 24). Define-se como contato próximo: contacto face a face, estar 15 minutos ou mais até 2 metros de um indivíduo infetado, viver na mesma casa que uma pessoa infetada.

Sintomas da doença por Coronavírus