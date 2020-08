O número de pessoas internadas é de 366, mais nove do que no sábado, e nos cuidados intensivos continuam 33 pessoas.

De acordo com o relatório da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 52.668 casos de infeção confirmados e 1.756 mortes, das quais quatro na região de Lisboa, uma no Norte e uma no Algarve nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.110 casos de covid-19, mais 69 do que no sábado, o que representa 52,6 por cento do total de novos casos a nível nacional.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas o aumento no número de casos confirmados foi de 0,24% (de 52.537 para 52.668) e o de mortos representou 0,34%.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 38.511, mais 147 do que no sábado.

Quanto aos casos confirmados, a região Norte tem 19.049, mais 48 casos, e a região Centro tem 4.514 infeções confirmadas, mais uma do que as registadas na véspera, de acordo com o boletim.

O Algarve totaliza 929 casos, mais três do que no sábado, e o Alentejo tem 764, mais dois.

A Madeira regista mais um caso, totalizando agora 123 infeções confirmadas, e nenhuma morte, e nos Açores há 179 casos de infeção, mais nove do que no sábado. O número de pessoas que morreram com covid-19 no arquipélago mantém-se em 15.

A região Norte continua a registar o maior número de mortes (832), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (617), o Centro (253), Alentejo (22), Algarve (17) e Açores (15).

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.700), seguindo-se a faixa entre 30 e 39 anos, que contabiliza hoje 8.608 casos.

A faixa etária entre os 20 e os 29 anos totaliza em Portugal desde o início da pandemia 8.073 casos, enquanto na faixa dos 50 aos 59 anos, os casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 situa-se nos 7.937.

Com mais de 80 anos, tiveram infeções confirmadas 5.956 pessoas, enquanto 5.272 pessoas entre os 60 e os 69 anos adoeceram.

A covid-19 já afetou em Portugal 1.922 crianças até aos 9 anos (mais cinco que as contabilizadas no sábado) e 2.461 entre os 10 e os 19 (mais dez).

Os dados indicam que do total das vítimas mortais, 882 são homens e 874 são mulheres.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.172), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (345), entre 60 e 69 anos (156) e entre 50 e 59 anos (57). Há ainda 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, quatro entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 37.496 pessoas, menos 83 relativamente à véspera.

Aguardam resultado laboratorial 1.458 75 pessoas, menos 17 do que no dia anterior.