De sábado para hoje foram internadas mais cinco pessoas (517 no total) mas saíram nove de unidades de cuidados intensivos, onde ainda continuam 117 pessoas.

O número de casos ativos desceu 160 para um total de 26.134 e mais 349 casos juntaram-se ao total de 780.322 pessoas recuperadas desde o início da pandemia, em 2020.

Desde 25 de agosto de 2020, em que se registaram 192 casos novos nas 24 horas anteriores, que este indicador não era tão baixo.

No total, 823.335 pessoas foram contagiadas em Portugal com o novo coronavírus e 16.879 morreram com covid-19.

As autoridades de saúde têm em vigilância menos 131 contactos nas últimas 24 horas, centrando-se agora em 15.960 pessoas.

Das quatro mortes verificadas nas últimas 24 horas, três foram registadas na zona de Lisboa e Vale do Tejo, e uma na região Norte.

Em Lisboa e Vale do Tejo foram confirmados 111 novos casos, contabilizando-se 312.155 no total e 7.151 mortes.

Na região Norte houve 30 novos casos de contágio confirmados, chegando aos 331.105 desde o início da pandemia, com 5.307 mortes.

Na região Centro, onde morreram 3.000 pessoas com covid/19 desde o início da pandemia, registaram-se 19 novos casos, com um total de 117.315.

No Alentejo houve mais 11 casos, com um total de 29.170 infeções e 970 mortes.

O Algarve tem mais oito casos, 20.830 no total, e 354 mortes desde o início da pandemia.

Na Madeira houve mais 14 casos, subindo para um total de 8.674, 29 dos quais fatais.

Quanto aos Açores, nas últimas 24 horas não houve mais casos diagnosticados, mantendo-se o total de 4.086 casos confirmados e 29 mortes desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 449.990 mulheres e 373.058 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 287 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.861 eram homens e 8.018 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Em Portugal já foram administradas 1.833.218 doses de vacina, contando-se 1.281.718 primeiras doses e 551.500 segundas doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.