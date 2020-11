As vítimas são dois moçambicanos de 68 e 74 anos, que morreram em unidades hospitalares de Maputo, após o agravamento do seu estado de saúde, informou um comunicado de atualização de dados sobre a pandemia de covid-19 no país.

Com os 104 novos casos anunciados hoje, Moçambique contabiliza no total 14.981 casos, dos quais 14.674 são de transmissão local e 307 casos são importados.