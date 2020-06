Ao todo, 3.143 profissionais de saúde com covid-19 já recuperaram. "São mais de 80% dos que tiveram a doença e estão já de volta aos seus empregos e às suas rotinas e a quem muito agradecemos pelo inestimável trabalho ao serviço do país”, afirmou António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa realizada pela Direção-Geral da Saúde para fazer o balanço da pandemia do novo coronavirus.

A situação nos lares também foi referida pelo secretário de Estado, que garantiu haver agora menos casos ativos registados: “São hoje 213 com situações de covid-19”, o que representa “8,4% do universo de estruturas residenciais para idosos a nível nacional”.

Portugal regista hoje mais quatro mortes causadas pela covid-19 do que no domingo e mais 266 infetados, cerca de 85% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.568 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 41.912 infetados.