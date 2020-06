Segundo os dados diários recolhidos pela agência francesa, 8.890.310 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, dos quais, pelo menos 4.139.100 foram declarados curados.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete somente uma parte do número real de contágios, uma vez que diversos países testam apenas os casos mais graves, outros utilizam os testes principalmente para fins de rastreio e países pobres têm uma capacidade de testagem limitada.

Desde a contagem da AFP feita ao final da tarde de sábado, foram notificadas 3.636 mortes e diagnosticados 147.821 novos casos a nível mundial.

Os países que registaram mais mortes foram o Brasil (1.022 mortos), o México (387) e os Estados Unidos da América (386).

Os Estados Unidos, que confirmaram a sua primeira morte relacionada com o novo coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado tanto em termos de mortes como de infeções, com 119.846 óbitos e 2.268.093 casos, tendo sido declaradas como recuperadas pelo menos 617.460 pessoas.

A seguir aos EUA, os países mais atingidos pela pandemia são o Brasil, com 49.976 mortos em 1.067.579 casos, o Reino Unido, com 42.632 mortos (304.331 casos), a Itália, com 34.634 mortos (238.499 casos), e a França com 29.633 mortos (196.594 casos no sábado, não tendo sido comunicado um novo balanço no domingo).