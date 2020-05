António Lacerda Sales, disse que passou a ser 73.520 o número de profissionais de saúde com acesso à plataforma e que são mais de 398 mil os casos confirmados ou suspeitos que se encontram em casa a ser vigiados pelas autoridades da saúde e, destes, 16 mil estão em “vigilância clínica”.

“Todos os dias aumenta a vigilância de casos confirmados e suspeitos no domicílio”, disse o governante.

Segundo António Lacerda Sales, “a plataforma tem funcionado bem, mas há espaço para melhorias”, admitiu, adiantando que a teleconsulta poderá “reforçar a rede de cuidados domiciliários”.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que muitos dos casos que entraram na plataforma são de “pessoas que ligaram para a Linha SNS24 a reportar sintomas” e foram validados pelos médicos de família.

Do total de 29.912 casos de infeção confirmados em Portugal, 72,1% encontram-se a recuperar no domicílio e 2% estão internados (608), sendo que, destes, 0,3% estão em cuidados intensivos e 1,7% em enfermaria, foi referido na conferência de imprensa em que é feito o ponto de situação diário da pandemia no país. Do total de casos, 6.452 são casos recuperados, o que representa 21,6% do total de casos confirmados.