A porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, disse que o aumento no número diário de mortes deve-se “em grande parte às deslocações da população nas últimas semanas”.

A porta-voz disse que mais 115 mortes foram causadas pelo vírus nas últimas 24 horas e o número total oficial de mortes é de 9.065 no Irão desde que os primeiros casos foram anunciados em fevereiro.

Sima Sadat Lari disse que 2.563 novos casos de contaminação foram confirmados, elevando o número total para 192.439.

A porta-voz alertou que o balanço pode piorar ainda mais se as pessoas deixarem as suas casas no fim de semana prolongado que se avizinha.

“Pedimos que evitem viagens desnecessárias durante o próximo feriado, para não haver um aumento dos números no futuro”, disse Lari durante uma conferência de imprensa transmitida pela televisão.

Na quarta-feira é feriado no país e muitos trabalhadores fazem a ponte com a quinta-feira para um longo fim de semana de três dias. A sexta-feira é o dia de descanso semanal no Irão.