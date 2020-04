Em comunicado, a AEP e a Ordem dos Médicos (OM) referem que o protocolo que celebraram, no âmbito do projeto SOS Coronavírus, pretende “identificar necessidades e avaliar as prioridades na aplicação dos recursos financeiros, infraestruturais materiais e humanos” de que a iniciativa precisa.

O projeto deste hospital de campanha é da autoria do arquiteto Ricardo Oliveira, do gabinete RSO, indica a nota.

“A ideia é que o hospital seja modular, isto é, que veja a sua capacidade aumentar em função das necessidades da pandemia”, explica o bastonário da OM, citado no comunicado, explicando que na primeira fase seriam disponibilizadas 48 camas e que a capacidade pode ser estendida até às 624 camas.

Miguel Guimarães destaca ainda a particularidade deste projeto: “Todos os doentes são tratados em enfermarias de pressão negativa e com acesso a equipamentos que permitem dar resposta a casos com alguma complexidade”.

Nos espaços com pressão de ar negativa, o sistema de ventilação faz uma renovação de ar permanente e a pressão é mais baixa, o que evita que o vírus saia e contamine mais pessoas, sendo também benéfico em termos de recuperação pulmonar, explica a nota.