Em comunicado, o ministério refere que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram e confirmaram casos positivos de covid-19 nas ilhas de Santiago e do Sal.

Referente à ilha de Santiago, foram processadas 105 amostras da Praia (02 positivos para covid-19) e 74 amostras de Santa Cruz (03 positivos). As amostras de outros cinco concelhos de Santiago deram todas negativas para covid-19.

Das 133 amostras analisadas da ilha do Sal, 19 deram resultado positivo para covid-19, e a única amostra analisada da ilha do Maio deu resultado negativo, de acordo com o mesmo comunicado.

Com este registo, elevam-se a 1.722 casos acumulados de covid-19 em Cabo Verde desde 19 de março, com 19 óbitos e 748 dados como recuperados.

A Praia, na ilha de Santiago, com um total acumulado de 1.002 casos (1.297 no total da ilha de Santiago), e a ilha do Sal, com 337 casos, todos desde 01 de junho, são os principais focos da doença no arquipélago.