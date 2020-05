A 02 de março último, quando eram poucos os casos associados ao novo coronavírus, o Governador do Estado de Nova Iorque prometeu dedicar uma “atenção especial” aos idosos.

No entanto, Cuomo tem estado a enfrentar várias críticas quanto à forma como tem gerido o apoio aos idosos.

Ativistas ligados aos direitos dos idosos e aos familiares dos residentes nos diferentes centros geriátricos têm apelados a uma “maior transparência” em relação aos casos de covid-19, nomeadamente na forma como não conseguiu garantir a imunização também dos hospitais.

O Estado de Nova Iorque contabilizou, até hoje, mais de 319 mil casos de covid-19, de que resultaram 19.415 mortes.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais mortos (68.934) e mais casos de infeção com o novo coronavírus confirmados (quase 1,2 milhões).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 251 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1.1 milhões de doentes foram considerados curados.