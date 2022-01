Segundo a secretaria regional da Saúde, morreu ontem uma doente, de 85 anos, não vacinada e com comorbilidades associadas.

O relatório epidemiológico divulgado diariamente pela DRS refere que, dos 1.246 novos casos, 26 são importados e 1.220 são de transmissão local.

A Madeira passa, assim, a contabilizar 10.083 casos de covid-19 ativos, dos quais 215 são importados e 9.868 são de transmissão local.

Estão também 90 doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, indica a DRS, precisando que 85 encontram-se em unidades polivalentes e cinco nos cuidados intensivos.

A autoridade regional de saúde acrescenta que 20 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, estando os restantes doentes em alojamento próprio.

“No total, há 838 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem”, dá conta a DRS.

Estão ainda a ser acompanhados 6.507 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 17.334 viajantes com recurso à aplicação “Madeira Safe”.

A Madeira, com cerca de 250 mil habitantes, regista desde o início da pandemia 59.295 casos confirmados de covid-19, 49.052 recuperações e 160 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS atribuem 1.408 novos casos de covid-19 à Madeira que, nestas contas, totaliza 58.523 infeções e 154 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

A covid-19 provocou 5.602.767 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.661 pessoas e foram contabilizados 2.312.240 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.