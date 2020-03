No total, o Governo de Macau foi buscar 2.007 pessoas através do transporte institucionalizado para apoio aos residentes e assim fazerem quarentena de 14 dias no território, disse a chefe do departamento de licenciamento e inspeção da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Inês Chan, em conferência de imprensa.

Hoje, no último dia acordado entre as duas regiões que permite o transporte de residentes, estão previstos chegarem 129 residentes de Macau através do aeroporto de Hong Kong, explicou Inês Chan.

A esmagadora maioria das pessoas que chega a Macau através de destinos internacionais, que não a Ásia, aterra no Aeroporto Internacional Hong Kong e só depois é que vêm para Macau através da maior ponte do mundo que junta os dois territórios.

Só que Hong Kong, numa medida muito similar também aplicada em Macau, proíbe desde há uns dias a entrada de todos os não residentes na região semiautónoma chinesa, o que torna praticamente impossível os residentes de Macau chegarem a ‘casa’.

“Devido a este desenvolvimento mundial (…) não temos mais esta operação”, a partir de quarta-feira, disse, justificando que a maioria dos países do mundo está neste moemento a aplicar fortes controlos fronteiriços.