“Há de facto ligeiras assimetrias. Neste momento, a região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que tem um RT um bocadinho mais elevado do que as outras, mas com tendência decrescente”, disse Graça Freitas na conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal

A diretora-geral da Saúde explicou que o RT é “calculado com muita frequência e diz respeito sempre aos dados disponíveis para cinco dias anteriores e, portanto, há sempre ajustes conforme os boletins vão saindo e são feitos à data”.

O último boletim indica que o RT está a diminuir na região de Lisboa e Vale do Tejo, bem como nas outras regiões do país, observou.

Na conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse ainda “ser cedo” para fazer o balanço da primeira semana de desconfinamento, mas acredita que será positivo.