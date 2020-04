A decisão foi anunciada no dia em que as autoridades sanitárias letãs registaram seis novos infetados com o novo coronavírus, o número diário mais baixo desde meados de março, elevando o total de infetados para 548, com um óbito.

A vizinha Lituânia, onde se registaram até hoje 880 infeções, também vai prolongar o estado de emergência, mas até 27 deste mês, indicou o primeiro ministro lituano, Saulius Skvernelis, decisão que deverá ser oficializada na quarta-feira.

Skvernelis acrescentou que, depois da Páscoa, o Governo iria considerar levantar algumas medidas impostas devido à pandemia, nomeadamente a empresas e estabelecimentos comerciais que vendam outros produtos além de alimentação ou de medicamentos, como lojas de vestuário e de eletrónica.

Noutro vizinho, a Estónia, onde também vigora o estado de emergência, a televisão oficial noticiou que foi criado um grupo de planeamento, liderado pela Chancelaria do Estado, para começar a desenhar uma estratégia de saída da crise desencadeada pela covid-19.

As autoridades sanitárias estonianas registaram, até hoje, 1.149 casos de infeção, com 21 óbitos, os dois mais recentes a serem anunciados hoje.