"Temos a lamentar o terceiro óbito na instituição que foi registado na noite de sábado. Trata-se de uma senhora com 97 anos que tinha múltiplas patologias associadas", disse João Henriques.

Atualmente, no Lar São João de Deus há 42 utentes e 18 funcionários infetados com o vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Segundo o provedor, durante o dia de hoje vão ser testadas mais 68 pessoas, das quais 35 são utentes e 33 funcionários.

O provedor explicou que "durante quase um ano foi conseguido que o novo coronavírus não entrasse nos três lares tutelados pela misericórdia e na Unidade Cuidados Continuados (UCC)".

Segundo João Henriques, há dois utentes hospitalizados e todos "estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros”.

O primeiro caso de infeção na Estrutura Residencial São João de Deus, que conta com 84 utentes e 64 funcionários, aconteceu no início do ano.

O provedor disse ainda que nas outras valências da Misericórdia já foram vacinados 85 utentes e 70 funcionários.

Em Portugal, morreram 10.469 pessoas dos 636.190 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

