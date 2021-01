De acordo com uma nota publicada pelo serviço municipal de Proteção Civil de Fronteira sobre a situação epidemiológica no concelho, na sua página na rede social Facebook, estão infetados no lar da Santa Casa da Misericórdia de Cabeço de Vide seis utentes e três trabalhadores da instituição.

“No cômputo geral, encontram-se positivos para SARS-CoV-2 seis utentes e dois trabalhadores da instituição (que acrescem assim às duas trabalhadoras da instituição que já tinham testado positivo em dezembro, mantendo-se uma delas com teste positivo e outra com teste inconclusivo tendo repetido a sua realização)”, lê-se na nota.

O serviço municipal de Proteção Civil de Fronteira indica ainda que o concelho contabiliza um total de 31 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.963.557 mortos resultantes de mais de 91,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.236 pessoas dos 507.108 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.